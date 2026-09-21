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Новости Брянска

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СК России возбудил дела по фактам атак ВСУ на приграничные регионы, включая Брянскую область

СК России возбудил дела по фактам атак ВСУ на приграничные регионы, включая Брянскую область

Расследуются преступления, совершённые украинскими вооружёнными формированиями в Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской областях, где погибли двое мужчин в результате взрывов.

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