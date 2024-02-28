Учёные пришли к выводу, что овсяная каша на завтрак не полезна

Особенно для людей, страдающих повышенной кислотностью. Дело в том, что в овсянке содержатся вещества, отвечающие за микрофлору кишечника и если употреблять эту кашу на голодный желудок, вам грозит вздутие кишечника со всеми симптомами в виде режущих болей, колик, а также метеоризма.