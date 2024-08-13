РИА «Новости»: в Москве женщина отсудила у бывшего одежду, белье и собаку

Жительница Москвы через суд смогла забрать у бывшего бойфренда свои личные вещи, в том числе фен Dyson, пиджаки Zara, кожаное белье, шлепанцы, туфли Christian Louboutin и собаку породы йоркширский терьер.
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