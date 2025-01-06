В Госдуме предложили обязать работодателей приобретать ДМС для сотрудников

Директор АНО «Институт исследования проблем современной политики» Антон Орлов обратился в Госдуму, Совет Федерации и Минтруд с инициативой обязать работодателей предоставлять работникам полисы добровольного медицинского страхования (ДМС).
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