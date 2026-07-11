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В Перу 468 детей назвали именем Холанд, еще 91 – Эрлинг Холанд. Большинство – во время ЧМ-2026

В Перу более 500 детей получили имена в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда. По данным национального реестра идентификации, 468 детей назвали Холанд, еще 91 получил имя Эрлинг Холанд.

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