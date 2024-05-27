Боец ВС РФ Андреенко вынес двух раненых сослуживцев из-под огня противника

Российский прапорщик Олег Андреенко во время наступления ВС РФ на населенный пункт в зоне СВО занял выгодную позицию в одном из разрушенных зданий и прикрыл выход товарищей из-под украинского обстрела, сообщает Минобороны РФ.
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