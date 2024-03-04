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Сборный момент: налоговые поступления в 2023-м превысили 36 трлн

Сборный момент: налоговые поступления в 2023-м превысили 36 трлн

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ по итогам 2023-го превысили 36 трлн рублей. Это лишь на 7,7% больше показателя 2022-го, то есть чуть больше уровня инфляции, говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»).

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