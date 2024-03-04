Сборный момент: налоговые поступления в 2023-м превысили 36 трлн

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ по итогам 2023-го превысили 36 трлн рублей. Это лишь на 7,7% больше показателя 2022-го, то есть чуть больше уровня инфляции, говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии