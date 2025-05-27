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В Европарламенте прокомментировали дискуссии о возможном лишении Венгрии права голоса

В Европарламенте прокомментировали дискуссии о возможном лишении Венгрии права голоса

Обсуждение возможности лишения Венгрии права голоса в ЕС — превышение полномочий со стороны Брюсселя с целью заставить Будапешт придерживаться определенной политики, заявил в интервью «Известиям» евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

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