В Европарламенте прокомментировали дискуссии о возможном лишении Венгрии права голоса

Обсуждение возможности лишения Венгрии права голоса в ЕС — превышение полномочий со стороны Брюсселя с целью заставить Будапешт придерживаться определенной политики, заявил в интервью «Известиям» евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.
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