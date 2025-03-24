Правительство Израиля единогласно вынесло вотум недоверия своему юридическому советнику

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за вотум недоверия юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миаре — критику Биньямина Нетаньяху, ранее выступившей против увольнения главы ШАБАК.
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