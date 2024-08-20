Юлия Высоцкая оригинально поздравила Кончаловского-именинника, наставив ему рога (видео)

Актриса Юлия Высоцкая поделилась забавным видеороликом в день рождения Андрея Кончаловского. Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих отношениях с режиссёром Андреем Кончаловским, отметив, что в их доме всегда царят любовь и гармония, вопреки слухам завистников.