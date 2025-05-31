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В Москве задержали превратившего раствором рубли в доллары мужчину

В Москве задержали превратившего раствором рубли в доллары мужчину

  В Москве задержали уроженца Камеруна, который обещал превратить рубли в доллары специальным раствором.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  жаль  хапуг  и дебилов, СОЗНАТЕЛЬНО  не понимающих, что  никаким раствором рубь  в доллар  не  превратить.
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