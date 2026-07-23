Генетический код таланта: почему дочери легендарных актрис выбирают собственный путь

Меня всегда завораживала тема наследования. Нет, не квартир и машин, а куда более тонкой материи — таланта, харизмы, умения держаться перед камерой или, наоборот, железобетонного желания спрятаться от всего этого подальше.
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