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Новости Липецка

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Число покусанных клещами липчан увеличилось на 265 человек

Число покусанных клещами липчан увеличилось на 265 человек

Почти каждый четвёртый клещ, снятый с человека в Липецкой области, оказался заражённым, доля клещей с возбудителями болезней составила 25,6%.

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