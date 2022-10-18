ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 18.10.2022 день

Французский генерал: За время конфликта на Украине уничтожено более тысячи танков, а у нас их всего 220 Так Leclerc У Франции могут возникнуть серьезные проблемы с обороной страны в случае реального военного конфликта, отмечает телеканал France 2.
Французский генерал: За время конфликта на Украине уничтожено более тысячи танков, а у нас их всего 220 Так Leclerc У Франции могут возникнуть серьезные проблемы с обороной страны в случае реального военного конфликта, отмечает телеканал France 2.
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