Страна и люди

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 18.10.2022 день

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 18.10.2022 день

Французский генерал: За время конфликта на Украине уничтожено более тысячи танков, а у нас их всего 220 Так Leclerc У Франции могут возникнуть серьезные проблемы с обороной страны в случае реального военного конфликта, отмечает телеканал France 2.

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