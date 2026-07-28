Ушли, но не забыты, вспоминаем артистов, которые покинули нас в этом году - 1

Январь 2026 года начался с суровой истины: смерть неизбежна. Первой крупной новостью о смерти музыканта в этом году стала смерть Джима Макбрайда (Jim McBride), артиста, включенного в Зал славы авторов песен Нэшвилла, известного своими кантри-хитами, написанными в соавторстве с Аланом Джексоном (Alan Jackson); он скончался через несколько дней после начала нового года, 6 января, в возрасте 78 лет.