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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Чарло и другие бои

В ночь на 1 октября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер бокса, который возглавит 12-раундовый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем «Канело» Альваресом и Джермеллом Чарло.

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