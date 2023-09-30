Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Чарло и другие бои

В ночь на 1 октября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер бокса, который возглавит 12-раундовый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем «Канело» Альваресом и Джермеллом Чарло.