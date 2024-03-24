Китай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на Марс

Двадцатиэтажный ядерный космический двигатель для миссии на Марс / © Chinese Academy of Sciences Прототип ядерного ракетного двигателя мощностью 1,5 мегаватта уже испытали — правда, без ядерного топлива, он снабжался энергией от внешнего источника.
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