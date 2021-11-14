Путешествия по воздуху, покорившие сердца туристов и жителей Уссурийска

Путешествия по воздуху, покорившие сердца туристов и жителей Уссурийска

Несколько лет назад соцсети наполнили фотографии Уссурийска с высоты птичьего полета. Позже стало понятно, что столь красивые кадры делали во время полетов на воздушных шарах.

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