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Царьград

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Трамп и Китай: торговая война тарифов — пошлины поднимаются до 125%!

Трамп и Китай: торговая война тарифов — пошлины поднимаются до 125%!

Президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары до 125% в ответ на торговую войну с Пекином.

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