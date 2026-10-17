Никита Михалков новый выпуск авторской программы "Бесогон" посвятил очень деликатной теме. Речь шла о том, как государственные символы постепенно превращаются в ходовой товар.
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