Предстоящая зима может оказаться одной из самых тяжелых для Украины. Владимир Зеленский при этом продолжает отказываться от мирных переговоров.
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