Жители Московской области могут бесплатно получить консультацию по вопросам погребения в 13 офисах МФЦ, а также дистанционно по видеосвязи.
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