Петр Толстой: Миграционную политику необходимо менять - мало кто будет с этим спорить

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Уважаемый П.Толстой .вы на одобрение народа предложили свой план борьбы с миграцией,мы просмотрели,одобряем и даем вам добро на его осуществление,в процессе добавим еще пункты работы-пожестче.Сейчас предлагаю начать реализацию плана с добавления пункта-чистка ГД от "спящих"агентов вражьих спец.служб и их большинство в вашей родной ЕР