«В Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции, историю, язык, это должно быть главным принципом», – говорит Президент.
Петр Толстой: Миграционную политику необходимо менять - мало кто будет с этим спорить
Комментарии
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Александр Павлов
Интересно, под чьим руководством Россия начнет возрождаться...
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3 час.
star
Уважаемый П.Толстой .вы на одобрение народа предложили свой план борьбы с миграцией,мы просмотрели,одобряем и даем вам добро на его осуществление,в процессе добавим еще пункты работы-пожестче.Сейчас предлагаю начать реализацию плана с добавления пункта-чистка ГД от "спящих"агентов вражьих спец.служб и их большинство в вашей родной ЕР
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3 час.
МM
Мария Mazurina
Грамотно, ёмко, логично - всё по делу. Лично я "за"! Дерзайте, Пётр Олегович!
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1 час.
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