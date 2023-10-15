ЦИАН: в РФ теперь ипотека дороже аренды квартиры минимум в 2 раза

Сервис "Циан Аналитика" опубликовал результаты своего исследования, которого следует, что Казань сейчас занимает первое место по дороговизне ипотечных кредитов - они теперь в Казани в 2,4 раза дороже аренды квартиры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии