На американских кладбищах — от штата Виргинии до Калифорнии — появляются могилы наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и были ликвидированы российскими бойцами в ходе спецоперации.
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