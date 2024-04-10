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Бесславный конец: как в США тайком хоронят ликвидированных на Украине американских наемников

Бесславный конец: как в США тайком хоронят ликвидированных на Украине американских наемников

На американских кладбищах — от штата Виргинии до Калифорнии — появляются могилы наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и были ликвидированы российскими бойцами в ходе спецоперации.

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