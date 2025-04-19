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test mazurok

1 подписчик
🙏 Богослужения продолжаются в Александро-Невском кафедральном соборе в

🙏 Богослужения продолжаются в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе Сейчас проходит крестный ход — это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю.

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