ЭНЕРГИЯ ДНЯ 2 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на второе ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1156 = "Выбор: объединившись, подняться на защиту своего Отечества, либо остаться навсегда порабощёнными" = Дети вырастают из игрушек и одежды, но они навсегда запоминают то время и Любовь, которые им были подарены =Женский Путь в границах биосферы Земли менее повреждён; мужской же Путь отчаянно нуждается в равновесии = Жизнь показывает, что ощущение самореализации при достижении материальных целей, быстро проходит =Заблаговременно, до рождения, каждый из нас проявляется на этой Планете для определённых задач и сверхзадач =Здоровье человеческого организма зависит и является производным от качества пищи, съедаемой человеком=Иногда устаёшь объяснять человеку, насколько он тебе дорог! Единственный выход - замолчать и уйти… = Любая внешняя проблема, которую ты серьёзно воспринял, есть твоя внутренняя проблема =Мир Человечества – это огромный Мир-Портал, через который идёт вознесение Душ из низших Миров в Высшие =На Земле есть три драгоценности - это пища, вода и добрые слова; глупцы же считают драгоценностями камни.