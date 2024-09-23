200 тысяч дезертиров бросили позиции: Солдаты массово бегут с фронта, оставляя прощальные записки

Массово бегут? Так а кто-же почтоянно пытается прорвать границу России все в новых и новых местах? Те самые бегуны, чтоьы в плен сдаться?

СБ

Слава Белый

Значит у бандерлогов армии уже нет? Разбежались? А почему тогда в Курской области они, на Донбассе и т.д.? Или это те дезертиры и есть? Непонятно как-то.