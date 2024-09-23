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200 тысяч дезертиров бросили позиции: Солдаты массово бегут с фронта, оставляя прощальные записки

200 тысяч дезертиров бросили позиции: Солдаты массово бегут с фронта, оставляя прощальные записки

Солдаты массово бегут не только со своих позиций, но и покидают фронт, несмотря на то, что им сулит уголовная ответственность.

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Комментарии
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Константин Самарин
Массово бегут? Так а кто-же почтоянно пытается прорвать границу России все в новых и новых местах? Те самые бегуны, чтоьы в плен сдаться?
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15 час.
СБ
Слава Белый
Значит у бандерлогов армии уже нет? Разбежались? А почему тогда в Курской области они, на Донбассе и т.д.? Или это те дезертиры и есть? Непонятно как-то.
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15 час.
евгений черкашин
Похоже на фейк.Брехней победы не добудешь.
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15 час.

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