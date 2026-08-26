МИД России прокомментировал заявления Александра Стубба о поддержке ударов Украины по территории РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления президента Финляндии Александра Стубба, в которых он выразил поддержку ударам украинских сил по территории России.
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