Килан Лебон о чемпионстве с «Астаной»: «Cчастлив и благодарен за первый трофей в моей карьере»

Полузащитник «Астаны» Килан Лебон высказался о чемпионском титуле, завоеванном со столичным клубом. – Чемпиоооныыы! Я был в Астане только три месяца, но какие три месяца это были! Я так счастлив и благодарен за первый трофей в моей карьере и я надеюсь, что это первый из многих.
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