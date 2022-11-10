Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Килан Лебон о чемпионстве с «Астаной»: «Cчастлив и благодарен за первый трофей в моей карьере»

Полузащитник «Астаны» Килан Лебон высказался о чемпионском титуле, завоеванном со столичным клубом. – Чемпиоооныыы! Я был в Астане только три месяца, но какие три месяца это были! Я так счастлив и благодарен за первый трофей в моей карьере и я надеюсь, что это первый из многих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх