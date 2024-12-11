Турция начала строить одновременно три корвета класса Milgem Проект корвета MilgemНа верфи турецкой компании Istanbul Denizcilik A.
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Турция начала строить одновременно три корвета класса Milgem Проект корвета MilgemНа верфи турецкой компании Istanbul Denizcilik A.
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