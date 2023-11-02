Совбез РФ назвал чествование Хунки на Западе поощрением нацистских взглядов

Ситуация с чествованием канадскими парламентариями бывшего эсэсовца Ярослава Хунки подтверждает потерю политиками на Западе базовых моральных ориентиров, заявил РИА Новости замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
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