Архангельские волонтеры присоединятся ко всероссийскому Фестивалю дарения

Второго мая добровольцы акции #МЫВМЕСТЕ дадут старт масштабному мероприятию во всех регионах страныВторого мая добровольцы акции #МЫВМЕСТЕ дадут старт масштабному мероприятию во всех регионах страныСеверяне смогут оставить подарки для семей участников специальной военной операции на площадке клуба «Вяжу солдату» (проспект Троицкий, 94, 2 этаж).