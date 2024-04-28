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Архангельские волонтеры присоединятся ко всероссийскому Фестивалю дарения

Второго мая добровольцы акции #МЫВМЕСТЕ дадут старт масштабному мероприятию во всех регионах страныВторого мая добровольцы акции #МЫВМЕСТЕ дадут старт масштабному мероприятию во всех регионах страныСеверяне смогут оставить подарки для семей участников специальной военной операции на площадке клуба «Вяжу солдату» (проспект Троицкий, 94, 2 этаж).

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