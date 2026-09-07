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Охотовед назвал три ошибки туристки и ее жениха на Алтае, которые стоили ей жизни

Охотовед назвал три ошибки туристки и ее жениха на Алтае, которые стоили ей жизни

Трагедия в Республике Алтай вновь обратила внимание на проблему поведения бурых медведей. Биолог-охотовед и эксперт Госдумы Валерий Кузенков считает, что рост численности хищников и доступ к антропогенной пище повышают вероятность их появления возле туристических стоянок, пишет Woman.

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