Охотовед назвал три ошибки туристки и ее жениха на Алтае, которые стоили ей жизни

Трагедия в Республике Алтай вновь обратила внимание на проблему поведения бурых медведей. Биолог-охотовед и эксперт Госдумы Валерий Кузенков считает, что рост численности хищников и доступ к антропогенной пище повышают вероятность их появления возле туристических стоянок, пишет Woman.