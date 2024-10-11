Задержан подозреваемый в передаче данных о кораблях ЧФ

Компетентные органы задержали его, сообщает RT со ссылкой на УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Мужчина собирал информацию (фото) про корабли Черноморского флота и направлял спецслужбам Украины координаты.
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