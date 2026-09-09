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Мировое обозрение

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Догадки против фактов: Песков ответил, есть ли план мирного урегулирования конфликта

Догадки против фактов: Песков ответил, есть ли план мирного урегулирования конфликта

Дмитрий Песков в очередной раз охладил ожидания тех, кто ждал скорого появления готового мирного документа по Украине.

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