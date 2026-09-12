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Один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

Один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

В Пермском крае у поселка Челва произошла авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля.

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