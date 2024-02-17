Севастополец покрыл крышу дома до 2014 года в цвета флага Украины - теперь мучается. Что говорят местные

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) В местных пабликах соц.сетей Севастополя обсуждается инцидент севастопольца, который при Ук-не сделал дом и на свою голову покрыл крышу в желто-блакитный цвет.
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