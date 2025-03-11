Квартира в Москве. Проект Дарьи Макаровой.Жалюзи появились в середине XVIII века, но лишь спустя век они были официально запатентованы американским предпринимателем Джоном Хэмптоном — это случилось в 1841 году.
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