Путин провёл встречу в Кремле с главой Роспотребнадзора Поповой

Президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе которой обсуждались деятельность ведомства в сфере защиты прав потребителей, начало прививочной кампании и отечественные медицинские разработки для применения в зоне СВО.