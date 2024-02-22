Жена Ассанжа назвала Великобританию "псом на коленях" у США

скриншот из видео Стелла Ассанж, супруга основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, дала обширное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в ходе которого указала на лицемерие Запада и назвала Великобританию "псом на коленях" у США.