Валерий Брагин: «Чем больше клубов КХЛ будет играть в современный, активный хоккей, тем лучше для сборных»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин призвал клубы КХЛ играть в более атакующий хоккей. – Есть мнение, что в КХЛ играют в устаревший хоккей, действуют от обороны, особенно в матчах на вылет, что и произошло в Риге [на ЧМ].
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