Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Валерий Брагин: «Чем больше клубов КХЛ будет играть в современный, активный хоккей, тем лучше для сборных»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин призвал клубы КХЛ играть в более атакующий хоккей. – Есть мнение, что в КХЛ играют в устаревший хоккей, действуют от обороны, особенно в матчах на вылет, что и произошло в Риге [на ЧМ].

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх