Валерий Брагин: «Чем больше клубов КХЛ будет играть в современный, активный хоккей, тем лучше для сборных»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин призвал клубы КХЛ играть в более атакующий хоккей. – Есть мнение, что в КХЛ играют в устаревший хоккей, действуют от обороны, особенно в матчах на вылет, что и произошло в Риге [на ЧМ].