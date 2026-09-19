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Регионы России

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Лавров планирует обсудить урегулирование украинского конфликта с госсекретарём США на сессии ООН

Лавров планирует обсудить урегулирование украинского конфликта с госсекретарём США на сессии ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен встретиться с государственным секретарём США Марком Рубио на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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