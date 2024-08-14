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Царьград

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Спасибо, не надо: челябинская комиссия не пустила мигрантов в Россию

Спасибо, не надо: челябинская комиссия не пустила мигрантов в Россию

В ГУ МВД прошло заседание по распределению квоты иностранцам.Мигрантам, которые хотели попасть в Челябинскую область по квотам в августе 2024 года, отказали.

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