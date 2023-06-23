В Алтайском крае полицейские запустили программу «Подросток и закон» в лагере имени Юрия Гагарина

В этом году впервые в летнем детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина реализуется образовательная программа «Подросток и закон», инициированная ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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