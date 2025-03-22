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Царьград

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Теракт в "Крокус Сити Холле": 19 обвиняемых ждут суда после завершения расследования

Теракт в "Крокус Сити Холле": 19 обвиняемых ждут суда после завершения расследования

Следствие завершило расследование по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». 19 обвиняемых, причастных к атаке, в которой погибло 145 человек, знакомятся с материалами дела.

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