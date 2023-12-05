ЗИМУ ВСТРЕЧАЕМ - ДЕТСКИЙ САД СНЕЖНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ УКРАШАЕМ

Зима для детей долгожданная и любимая пора, удивительное время года, когда вся природа одевается в белый, пушистый наряд и у ребят появляется прекрасная возможность не только кататься на коньках и лыжах, но и мастерить разнообразные постройки из снега.
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