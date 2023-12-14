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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Кролик с картошкой — самые вкусные рецепты и оригинальные идеи приготовления отменных блюд

Кролик с картошкой — беспроигрышный тандем, который можно использовать в приготовлении разных блюд. Оба компонента сохраняют вкусовые качества в ходе длительной термообработки, прекрасно сочетаются со специями, соусами и овощами, быстро впитывают ароматы, а от того рагу, жаркое и супы украсят ….

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