В Камчатском крае сотрудники полиции задержали местного жителя за дачу взятки должностному лицу

Сотрудники полиции пресекли факт дачи взятки оперативному сотруднику уголовного розыска. По подозрению в совершении противоправного деяния задержан 42-летний ранее судимый житель г.
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