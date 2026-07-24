Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Раскрыты последствия удара ВСУ по российскому предприятию в 1300 километрах от границы

Раскрыты последствия удара ВСУ по российскому предприятию в 1300 километрах от границы

На предприятии в Кирове, которое подверглось удару Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили пожар. Подробности об устранении последствий атаки сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии